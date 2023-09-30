РФ намагається обійти санкції, щоб посилити мобілізацію та виготовлення зброї, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Обхід санкцій

За даними інституту, РФ намагається обійти накладені Євросоюзом санкції і тому посилює співпрацю з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном.

Як заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, міністри оборони СНД також створили військову науково-дослідну організацію та спільний підрозділ гуманітарного розмінування.

Посилення мобілізації

РФ пом'якшує контроль українців, які намагаються виїхати з окупованих територій в бік Росії. При цьому колаборанти продовжують примусово вивозити дітей з окупованої України до Росії.

Окрім цього у РФ оголосили про те, що з 1 жовтня розпочнеться піврічний призовний цикл. Однак в окремих районах Крайньої Півночі Росії призов розпочнеться 1 листопада через погану погоду.

При цьому влада РФ заявляє, що призов буде проходити "в усіх суб’єктах Російської Федерації", включно з окупованими територіями в Україні.

У російських законах, які в жовтні 2022 року незаконно включили територію України в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях до складу Росії, було зазначено, що призов на військову службу на цих територіях розпочнеться у 2023 році, але російські урядовці оголосили за день до початку весняного призову 2023 року.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях України

Російські окупанти посилюють мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, і в Херсонській області, хоча гауляйтери заявляли, що жодної мобілізації не проводитиметься. Крім того, на Луганщині російські окупанти збираються забрати до своєї армії неповнолітніх.

Нагадаємо, як раніше уточнювали у Генштабі ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.