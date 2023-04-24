РФ може задіяти Чорноморський флот для відбиття контрнаступу ЗСУ, - ISW
РФ може направити кораблі Чорноморського флоту для відбиття контрнаступу ЗСУ на півдні України, особливо з просуванням боїв до узбережжя. Проте малоймовірно, що флот вплине на наземні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
ЗСУ раніше пошкодили всі три фрегати ЧФ типу "Адмірал Григорович": "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", і на сьогоднішній день статус "Ессена" та "Григоровича" незрозумілий. За супутниковими знімками від 10 лютого 2023 року можна припустити, що "Григорович" йшов до Севастополя.
Шість десантних кораблів є найважливішим активом з погляду можливостей прямого удару, оскільки вони несуть ракетні комплекси для ударів по суходолу. ЧФ також має корвети, тральщики, протичовнові кораблі, ракетні катери та десантні кораблі в Чорному морі.
Однак вони навряд чи забезпечать Росії істотну оборонну перевагу проти контрнаступу ЗСУ на півдні України, оскільки їм для завдання удару, ймовірно, доведеться підійти досить близько до берегової лінії, що зробить їх зручними цілями для берегової артилерії.
Більше того, російські кораблі в основному орієнтовані на протиповітряні, протикорабельні та протичовнові завдання і, як правило, не несуть великої кількості боєприпасів, що підходять для захисту від механізованих контрнаступальних операцій.
Ключові висновки ISW:
- Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що наказав бойовикам не брати українських військових у полон, натомість вбивати їх на полі бою.
- Генштаб України повідомив, що 23 квітня російські війська не вели наступальних операцій на лінії Куп'янськ – Святово – Кремінна. Голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко повідомив, що російські війська будують укріплення навколо Сєвєродонецька та інших великих міст області.
- Війська РФ продовжують проводити наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також на лінії Авдіївка-Донецьк.
- На кадрах із геолокацією, опублікованих 23 квітня, видно, що українські сили діють на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
- Білоруські війська планують розмістити російську тактичну ядерну зброю на базах, де раніше були мобільні пускові комплекси до виведення ядерної зброї з Білорусі в період з 1993 по 1996 рік.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу ЗСУ відбили близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.
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