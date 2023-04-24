РФ может задействовать Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ, - ISW

РФ может направить корабли Черноморского флота для отражения контрнаступления ВСУ на юге Украины, особенно с продвижением боев к побережью. Однако маловероятно, что флот окажет существенное влияние на наземные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ВСУ ранее повредили все три фрегата ЧФ типа "Адмирал Григорович": "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", и на сегодняшний день статус "Эссена" и "Григоровича" неясен. По спутниковым снимкам от 10 февраля 2023 года можно предположить, что "Григорович" шел в Севастополь.

Шесть десантных кораблей являются наиболее важным активом с точки зрения возможностей прямого удара, поскольку они несут ракетные комплексы для ударов по суше. У ЧФ также есть корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и десантные корабли в Черном море.

Однако они вряд ли обеспечат России существенное оборонительное преимущество против контрнаступления ВСУ на юге Украины, поскольку им для нанесения удара, вероятно, придется подойти достаточно близко к береговой линии, что сделает их удобными целями для береговой артиллерии.

Более того, российские корабли в основном ориентированы на противовоздушные, противокорабельные и противолодочные задачи и, как правило, не несут большого количества боеприпасов, подходящих для защиты от механизированных контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW: