РФ может задействовать Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ, - ISW
РФ может направить корабли Черноморского флота для отражения контрнаступления ВСУ на юге Украины, особенно с продвижением боев к побережью. Однако маловероятно, что флот окажет существенное влияние на наземные операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
ВСУ ранее повредили все три фрегата ЧФ типа "Адмирал Григорович": "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", и на сегодняшний день статус "Эссена" и "Григоровича" неясен. По спутниковым снимкам от 10 февраля 2023 года можно предположить, что "Григорович" шел в Севастополь.
Шесть десантных кораблей являются наиболее важным активом с точки зрения возможностей прямого удара, поскольку они несут ракетные комплексы для ударов по суше. У ЧФ также есть корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и десантные корабли в Черном море.
Однако они вряд ли обеспечат России существенное оборонительное преимущество против контрнаступления ВСУ на юге Украины, поскольку им для нанесения удара, вероятно, придется подойти достаточно близко к береговой линии, что сделает их удобными целями для береговой артиллерии.
Более того, российские корабли в основном ориентированы на противовоздушные, противокорабельные и противолодочные задачи и, как правило, не несут большого количества боеприпасов, подходящих для защиты от механизированных контрнаступательных операций.
Ключевые выводы ISW:
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что приказал боевикам не брать украинских военных в плен, вместо этого убивать их на поле боя.
- Генштаб Украины сообщил, что 23 апреля российские войска не вели наступательных операций на линии Купянск — Святово — Кременная. Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко сообщил, что российские войска строят укрепления вокруг Северодонецка и других крупных городов области.
- Войска РФ продолжают проводить наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также на линии Авдеевка-Донецк.
- На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 апреля, видно, что украинские силы действуют на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Белорусские войска планируют разместить российское тактическое ядерное оружие на базах, где ранее располагались мобильные пусковые комплексы до вывода ядерного оружия из Беларуси в период с 1993 по 1996 год.
Ранее сообщалось, что за прошлые сутки ВСУ отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
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