РФ може воювати ще кілька років завдяки старій техніці та підтримці КНДР, - експерт

За словами Романенка, Росія має велику кількість техніки радянських часів. Вони її модернізують і з двох зліплюють одну боєготову. Попри це, така техніка стріляє, пересувається і відправляється на фронт.

"Що стосується особового складу, то технічний аналіз показує, що ще 4-5 років вони зможуть забезпечувати свої збройні сили особовим складом", - розповів він.



Експерт зауважив, що з літа минулого року до теперішнього часу росіяни збільшили постачання до збройних сил різними способами - з 35 до 55 тисяч осіб на місяць.

"Наприклад, по боєприпасах: тільки одна Північна Корея забезпечує 60% боєприпасів для Російської Федерації та поставила понад 2,5 мільйона за останній час. А вся Європа за півтора року допомогла нам лише на мільйон боєприпасів", - розповів Романенко.

На його думку, Європа дуже повільно відновлює роботу підприємств оборонно-промислового комплексу, і з такими темпами ситуація може стати зовсім загрозливою.

"Як на початку 2014 року, так і 2022-го, якщо враховувати конвенційний, тобто неядерний, потенціал, то Збройні сили Російської Федерації мали бойовий потенціал більший, ніж усі країни Європи разом узяті - без американців, наприклад. От і все. Треба прагматично підходити до оцінки потенційних можливостей та реальної допомоги, яку нам постачають", - сказав він.

Участь КНДР у війні Росії проти України

Нагадаємо, Північна Корея постачає Росії артснаряди, відправила понад 10 тисяч солдатів і планує нову партію військ. За даними розвідки, КНДР може передати Росії 150 балістичних ракет і додаткові гаубиці