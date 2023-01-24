РФ може вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, - ISW

Російські війська готуються до наступу весною або на початку літа 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як вказують аналітики, представник ГУР Вадим Скібіцький 20 січня зазначив, що найближчі місяці стануть вирішальними.

Розвідник поінформував про те, що були зафіксовані ознаки перегрупування сил РФ для підготовки "великого наступу" в Донецькій та Луганській областях, а також припустив, що загарбники навряд чи атакуватимуть з Білорусі чи півдня.

"Раніше ISW оцінював, що російські війська, можливо, готуються до вирішальних зусиль (наступального або оборонного характеру) в Луганській області, й спостерігав передислокацію підрозділів, таких як ПДВ, на напрямок Сватове-Кремінна після втечі Росії з Херсонська області", - мовиться у звіті.

Фахівці додають, що оцінки Скібіцького підкреслюють постійну потребу Києва в підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Збройні сили України не втратять ініціативу та відіб'ють новий наступ РФ.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: