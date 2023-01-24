РФ може вдатися до наступальних дій у найближчі місяці, - ISW
Російські війська готуються до наступу весною або на початку літа 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як вказують аналітики, представник ГУР Вадим Скібіцький 20 січня зазначив, що найближчі місяці стануть вирішальними.
Розвідник поінформував про те, що були зафіксовані ознаки перегрупування сил РФ для підготовки "великого наступу" в Донецькій та Луганській областях, а також припустив, що загарбники навряд чи атакуватимуть з Білорусі чи півдня.
"Раніше ISW оцінював, що російські війська, можливо, готуються до вирішальних зусиль (наступального або оборонного характеру) в Луганській області, й спостерігав передислокацію підрозділів, таких як ПДВ, на напрямок Сватове-Кремінна після втечі Росії з Херсонська області", - мовиться у звіті.
Фахівці додають, що оцінки Скібіцького підкреслюють постійну потребу Києва в підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Збройні сили України не втратять ініціативу та відіб'ють новий наступ РФ.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- Надмірна залежність ПВК "Вагнер" від вербування з виправних колоній все більше впливає на її боєздатність.
- Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, намагаючись брати участь у взаємовигідному ухиленні від санкцій .
- Російські війська продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна.
- Українські війська завдали ударів по районах концентрації росіян в окупованій Луганській області.
- Російські війська продовжували наземні обстріли навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.
- Ймовірно, російські війська за останні 72 години провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області.
- Російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області. Однак окупанти проштовхують заяви про тактичні успіхи, щоб створити позитивні наративи та відволікти росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті.
- Зусилля Кремля щодо професіоналізації збройних сил продовжують викликати критику в РФ.
- Окупанти продовжують зусилля з інтеграції захоплених територій у російську соціальну, адміністративну й політичну системи.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ бачать, які сили накопичує Росія, та готові дати відсіч ворогові.
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