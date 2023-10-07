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РФ може повернутися до складу Ради ООН з прав людини після таємного голосування, - Reuters

Фото: Росія хоче наступного тижня повернутись до Ради ООН з прав людини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія наступного тижня намагатиметься переобратися до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Деякі дипломати в розмові з виданням зазначили, що у РФ є шанси повернутись до складу Ради на тлі "втоми від війни в Україні".

"Думаю, що є втома від України. Крім того, багато хто не хоче, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу, не кажучи вже про владне ставлення", - сказав один із високопоставлених азійських дипломатів.

Для цього РФ активно залучає голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генасамблеї ООН, що складається зі 193 членів, називаючи позицію США та їхніх союзників "упередженістю" й "лицемірством".

Критири Росії зазначають, що подібне переобрання підірве довіру до Ради з прав людини, яка є одним із найефективніших органів ООН.

Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини

Нагадаємо, в кінці вересня BBC повідомляло, що Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України.

Видання отримало копію документа з викладом позиції, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. В ньому Росія обіцяє знайти "адекватні розв'язання питань прав людини" і прагне не допустити перетворення Ради на "інструмент, що служить політичній волі однієї групи країн".

У Держдепі США заявили, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.

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