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РФ могла купувати супутникові знімки об'єктів в Україні у компаній із США, - Буданов

Фото: глава Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов не виключив, що Росія могла купувати супутникові знімки об'єктів в Україні в американських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар suspilne.media.

"Всі країни купують, і ми в тому числі", - зазначив він.

За словами Буданова, це суто комерційна послуга.

"Вони (росіяни, - ред.) і раніше використовували комерційні знімки", - констатував голова ГУР.

Про що мова

Раніше видання The Atlantic написало, що дальні удари Росії за допомогою крилатих ракет, ймовірно, наносяться з використанням супутникових зображень, наданих американськими компаніями.

За словами військового джерела, якого цитують у статті, "послідовність зрозуміла" - супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів приземлюється ракета. Іноді потім надсилається інший супутник для отримання додаткових зображень, можливо, для перевірки збитків.

"Кількість збігів, коли за зображеннями йдуть удари, занадто велика, щоб бути випадковою", - сказало джерело.

Також у статті наводяться кілька прикладів, коли запит знімків об'єктів в Україні збыгався з ударами по них.

"Підозрілі випадки накопичуються, і оскільки багато компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат і координат, можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні, і помітити підозрілі закономірності", - йдеться у статті.

Так, супутникові знімки також передували ударам у міських районах - у Львові незадовго до 26 березня 2022 року хтось доручив супутникові оглянути завод з виробництва військової броні.

"Він теж був вражений. Наприкінці січня цього року хтось доручив комерційній супутниковій компанії зробити свіжі знімки Києва, якраз перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу", - пише автор.

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