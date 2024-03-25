РФ модернізувала "Циркон", він виявився гіперзвуковим та кращим за "Кинджал"

Як пише видання, цього разу експерти змогли зібрати більше уламків російської ракети. Це дозволило провести детальнішу експертизу та з'ясувати, наскільки росіянам вдалось модернізувати "Циркон".

Росія таки змогла розробити гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун та встановити його на "Циркон". З цього слідує, що на відміну від Х-47 "Кинжал" ракета "Циркон" все ж таки є гіперзвуковою та може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість.

Як виглядає схема пуску "Циркону"

Після виходу ракети з шахти у ній починає працювати розгінний ступінь. Саме він забезпечує виведення "Циркону" на значну висоту та його розгін до швидкості на яких може почати працювати гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун.

За рахунок цього "Циркон", під час польоту на висоті у декілька десятків кілометрів, досягає на маршевій ділянці польоту постійної швидкості до 5,5 Маха. Варто зауважити, що в той момент політ здійснюється у розрідженій атмосфері - це дозволяє зменшити теплове навантаження через тертя об повітря.

Варто зауважити, що швидкість у 5,5 Маха не є максимальною для "Циркона". Так, у районі цілі ракета починає пікірування та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. Тоді корпус ракети нагрівається до максимальних температур, які може витримати спеціальне теплоізоляційне покриття. А вже ближче до землі швидкість "Циркона" не є гіперзвуковою, хоча й надвисокою - 4,5 Маха.

З цього слідує, що як і раніше вважалось - "Циркон" немає гіперзвукової швидкості на кінцевій ділянці. Однак використання гіперзвукового прямоточного двигуна відрізняє його від Х-47 "Кинжал".

Вихваляння Путіна про "Циркон"

Раніше російський диктатор заявляв, що "Циркон" має швидкість до 9 Махів. Однак у реальності це не так.

Також відрізняється і дальність полоту про яку заявляли в Росії - 1000 км. Дані свідчать, що при запуску з Криму ракета може летіти на відстань в 700 км.

Попри всі визначені деталі варто зауважити, що швидкість у 4,5 Маха все ж є значною. Наприклад ракета Х-22, якою РФ часто б'є по Україні, на термінальній ділянці має швидкість до 2-2,4 Маха.

Саме це робить "Циркон" надважким для перехоплення, однак останні події свідчать про те, що сучасні зенітні ракетні комплекси з можливостями протиракетної оборони здатні на це.

Наразі лишається не відомим яка саме система наведення "Циркона". При цьому раніше вважалось, що ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення. Про це заявляли у російському Міноборони.

Атаки "Цирконом" по Україні

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

Тоді ракетна атака була націлена в основному на Київ, хоча під обстріл потрапили й Миколаїв та Львівська область.

Також слід зазначити, що Путін фактично підтвердив удари протикорабельним "Цирконом", говорячи про російсько-українську війну наприкінці минулого місяця у своєму виступі.

Сьогодні, 25 березня, Росія повторно атакувала Україну даними ракетам. Під час цієї атаки експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та дослідити ракету.

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