РФ змінює свої стратегії перед новим наступом, - Міноборони України
Росія концентрує свої війська для чергового наступу на Україну, а також готує медичну інфраструктуру для обслуговування поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника Міністра оборони Ганни Маляр в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
Вона зазначила, що зараз окупанти активно готуються до нової атаки на сході нашої країни.
"Вони не тільки концентрують своє озброєння і військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Вони накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для нанесення можливих ракетних ударів", - сказала Маляр.
Також заступник голови МОУ додала, що Кремль займається переміщенням своїх військ, а також змінює свої стратегії.
"Вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити", - додала вона.
Повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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