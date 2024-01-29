UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ масово обстріляла села на кордоні Сумської області: є загиблі та поранені

Ілюстративне фото: РФ масово обстріляла села на кордоні Сумської області (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у понеділок, 29 січня, масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. В результаті зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію

За даними ОВА, росіяни за допомогою дронів скинули вибухові пристрої на Юнаківську громаду. В результаті цього загинула 1 цивільна особа.

Відомо, що внаслідок обстрілу загинув чоловік, якому наприкинці лютого виповнилося б 37.

Також громаду обстріляли з мінометів та артилерії.

Окрім цього вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду. В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.

Росіяни вбивають жителів Сумської області

Днями російська розвідувально-диверсійна група проникла до Сумської області. ДРГ розстріляла двох людей.

Також російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України