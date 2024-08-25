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РФ конфіскувала у Google понад 100 млн доларів для пропаганди війни в Україні, - Telegraph

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російська влада конфіскувала у Google понад 100 мільйонів доларів. Ці кошти Москва витратила на фінансування пропаганди війни в Україні, як свідчать судові документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

У 2022 році судові пристави забрали кошти з російських рахунків Google, що призвело до банкрутства його російського підрозділу. Вилучені гроші були передані російським телеканалам, таким як RT і "Царьград", для підтримки війни Кремля.

Google заявив, що сума, яку компанія повинна була виплатити за судовим рішенням, була значно меншою за вилучену суму. У відповідь на це компанія подала позови проти RT, "Царьград ТВ" і NFPT у США та Англії, а також домагається блокування прав цих мовників переслідувати її активи в інших країнах.

Російські суди встановили, що Google заборгувала "Царьграду" 32,8 млрд рублів (273 млн фунтів стерлінгів), однак сума з урахуванням щоденних штрафів може значно зрости. Google звинувачує російські суди в застосуванні довільних санкцій і штрафів у спробі покарати компанію за дотримання міжнародних санкцій.

Російська пропаганда

З початку повномасштабної війни Росія активно розповсюджує фейкову інформацію в інтернеті та на своїх телеканалах. У соціальних мережах з'явилися дипфейки за участю представників влади та військового керівництва.

Раніше російські окупанти поширили помилкові повідомлення про настання в районі Рижівки на Сумщині. Ця інформація була спростована силами оборони.

Детальніше про цілі Росії у поширенні фейків про "захоплення" Рижівки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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