У 2022 році судові пристави забрали кошти з російських рахунків Google, що призвело до банкрутства його російського підрозділу. Вилучені гроші були передані російським телеканалам, таким як RT і "Царьград", для підтримки війни Кремля.

Google заявив, що сума, яку компанія повинна була виплатити за судовим рішенням, була значно меншою за вилучену суму. У відповідь на це компанія подала позови проти RT, "Царьград ТВ" і NFPT у США та Англії, а також домагається блокування прав цих мовників переслідувати її активи в інших країнах.

Російські суди встановили, що Google заборгувала "Царьграду" 32,8 млрд рублів (273 млн фунтів стерлінгів), однак сума з урахуванням щоденних штрафів може значно зрости. Google звинувачує російські суди в застосуванні довільних санкцій і штрафів у спробі покарати компанію за дотримання міжнародних санкцій.