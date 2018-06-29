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Интервью

РФ и Китай разрабатывают новое космическое оружие, - Defense One

НовостиПолитика    29.06.2018 - 21:27
Фото: Роберт Эшли (flickr.com/photos/thejointstaff)
Фото: Роберт Эшли (flickr.com/photos/thejointstaff)

В Пентагоне опасаются, что ведущая роль США в космосе снижается

Генерал-лейтенант, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли заявил, что Российская Федерация и Китай разрабатывают новое космическое оружие, которое будет готово для действий в ближайшем будущем. Об этом он сказал во время конференции Defense One Technology Summit в Вашингтоне, передает издание Defense One.

По его словам, государства разрабатывают "способности по перехвату спутников с земли и из космоса".

"Эту технологию развивают именно сейчас. Она появится в ближайшем будущем", - отметил представитель Пентагона.

Также указано, что Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые осуществляют сложные операции на орбите, в связи с чем в Пентагоне опасаются, что ведущая роль США в космосе снижается, и вскоре небо может быть заполнено спутниками-роботами стран конкурентов.

"Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые осуществляют сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт - могут быть использованы против космических объектов противника", - отмечается в отчете Службы управления по разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Китай хотят сократить более 200 рабочих мест, связанных с правами человека и предотвращением сексуального насилия, в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций (ООН).

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Теги публикации: Пентагон, Российская Федерация, оружие, Китай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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