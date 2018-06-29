РФ і Китай розробляють нову космічну зброю, - Defense One

У Пентагоні побоюються, що провідна роль США в космосі спадає

Генерал-лейтенант, голова Розвідувального управління Міністерства оборони США Роберт Ешлі заявив, що Російська Федерація та Китай розробляють нову космічну зброю, яка буде готова для дій в найближчому майбутньому. Про це він сказав під час конференції Defense One Technology Summit у Вашингтоні, передає видання Defense One.

За його словами, держави розробляють "спроможності з перехоплення супутників із землі та з космосу".

"Цю технологію розвивають саме зараз. Вона з’явиться у найближчому майбутньому", - зазначив представник Пентагону.

Також вказано, що Росія та Китай продовжують запускати "експериментальні" супутники, які здійснюють складні операції на орбіті, у зв'язку з чим у Пентагоні побоюються, що провідна роль США в космосі спадає, і невдовзі небо може бути заповнене супутниками-роботами країн-конкурентів.

"Росія та Китай продовжують запускати "експериментальні" супутники, які здійснюють складні операції на орбіті. Деякі технології мирного призначення, такі як інспекція супутників, дозаправка та ремонт - можуть бути використані проти космічних об’єктів супротивника", - наголошується у звіті Служби управління з розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія і Китай хочуть скоротити більше 200 робочих місць, пов'язаних з правами людини і запобіганням сексуального насильства, в миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй (ООН).