Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

РФ і Китай розробляють нову космічну зброю, - Defense One

НовиниПолітика    29.06.2018 - 21:27
Фото: Роберт Ешлі (flickr.com/photos/thejointstaff)
Фото: Роберт Ешлі (flickr.com/photos/thejointstaff)

У Пентагоні побоюються, що провідна роль США в космосі спадає

Генерал-лейтенант, голова Розвідувального управління Міністерства оборони США Роберт Ешлі заявив, що Російська Федерація та Китай розробляють нову космічну зброю, яка буде готова для дій в найближчому майбутньому. Про це він сказав під час конференції Defense One Technology Summit у Вашингтоні, передає видання Defense One.

За його словами, держави розробляють "спроможності з перехоплення супутників із землі та з космосу".

"Цю технологію розвивають саме зараз. Вона з’явиться у найближчому майбутньому", - зазначив представник Пентагону.

Також вказано, що Росія та Китай продовжують запускати "експериментальні" супутники, які здійснюють складні операції на орбіті, у зв'язку з чим у Пентагоні побоюються, що провідна роль США в космосі спадає, і невдовзі небо може бути заповнене супутниками-роботами країн-конкурентів.

"Росія та Китай продовжують запускати "експериментальні" супутники, які здійснюють складні операції на орбіті. Деякі технології мирного призначення, такі як інспекція супутників, дозаправка та ремонт - можуть бути використані проти космічних об’єктів супротивника", - наголошується у звіті Служби управління з розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія і Китай хочуть скоротити більше 200 робочих місць, пов'язаних з правами людини і запобіганням сексуального насильства, в миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй (ООН).

У Кремлі розповіли, які теми обговорять Трамп і Путін у ході зустрічі У Кремлі визнали труднощі у переговорах щодо відвідування політичних в'язнів
Теги публікації: Пентагон, Російська Федерація, оружие, Китай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся