На сході загострення: РФ кинула сили на прорив у кількох напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Як повідомляє ОСУВ "Хортиця", на Покровському напрямку ворог намагається використати чисельну перевагу для просування вглиб українських позицій.

Зафіксовано атаки у районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Коптєве, Разіне, Єлизаветівка та Малинівка. Зокрема, з використанням трьох бойових броньованих машин окупанти намагалися атакувати в напрямку Новооленівки та Новоторецького, однак українські військові завдали вогневого ураження - техніка ворога була знищена або пошкоджена.

Крім того, атаки тривали біля Удачного, Горіхового та Олексіївки.

За даними, російські війська продовжують накопичення резервів для нових наступів, однак українські сили оборони утримують позиції та вживають заходів для стабілізації лінії фронту.

На Новопавлівському напрямку ситуація не менш напружена. Ворог зосереджує основні сили в районах Вільного Поля, Багатиря, Комара, Шевченкового та поблизу Запоріжжя (Донецької області).

Тут тривають важкі бої, російська армія намагається використати чисельну перевагу та продовжити наступальні дії.

Попри інтенсивність атак, українські військові тримають оборону, зберігаючи контроль над ситуацією.