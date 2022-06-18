ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ использует "гуманитарные" коридоры для депортации жителей Северодонецка, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 08:59
РФ использует "гуманитарные" коридоры для депортации жителей Северодонецка, - британская разведка Фото: Россия намерена депортировать жителей Северодонецка (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние 48 часов Россия возобновила свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить Северодонецк. Так называемые "гуманитарные коридоры" используются для депортации украинцев на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 14 июня официальные лица России заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

"У России есть прецедент, как ранее в кампании в Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, украинские граждане, застрявшие в Северодонецке, скорее всего, с подозрением отнесутся к использованию предложенного коридора. Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватово, в глубине оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, оказавшиеся в ловушке, не примут предложения выйти через коридор, русские, скорее всего, сделают из этого оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, основной фокус внимания противника сосредоточен на взятии Северодонецка - админцентра подконтрольной Украине части Луганской области. Более чем 90% ее площади уже захвачены российскими войсками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Северодонецк
NEWS
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
DAILY
Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска
Михаил ФедоровВице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска