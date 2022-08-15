РФ может использовать бывших афганских офицеров против США
Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, обладающие секретными знаниями об операциях США, оставленные после эвакуации американцев, уязвимы для вербовки или принуждения со стороны России, Китая и Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Республиканцы из Комитета по международным делам Палаты представителей США опубликовали доклад, посвященный первой годовщине захвата Кабула талибами.
"Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран", - заявили республиканцы.
Однако сотни обученных в США спецназовцев и других бывших сотрудников служб безопасности, а также члены их семей остаются в Афганистане на фоне сообщений о том, что талибы убивают и пытают бывших афганских чиновников.
Эти бывшие сотрудники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран", - говорится в докладе республиканцев.
В докладе такую возможность называют серьезным риском для национальной безопасности, поскольку эти афганцы знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества.
В докладе республиканцев новые подробности операции по эвакуации дополняются показаниями членов Конгресса, военными и новостными сообщениями.
Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.
В июле 2022 гола президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своем намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.