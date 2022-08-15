ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ может использовать бывших афганских офицеров против США

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 15 августа 2022 01:50
РФ может использовать бывших афганских офицеров против США Фото: США эвакуируют афганцев, которые сотрудничали с военными (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, обладающие секретными знаниями об операциях США, оставленные после эвакуации американцев, уязвимы для вербовки или принуждения со стороны России, Китая и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Республиканцы из Комитета по международным делам Палаты представителей США опубликовали доклад, посвященный первой годовщине захвата Кабула талибами.

"Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран", - заявили республиканцы.

Однако сотни обученных в США спецназовцев и других бывших сотрудников служб безопасности, а также члены их семей остаются в Афганистане на фоне сообщений о том, что талибы убивают и пытают бывших афганских чиновников.

Эти бывшие сотрудники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, которые сохраняют свое присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран", - говорится в докладе республиканцев.

В докладе такую возможность называют серьезным риском для национальной безопасности, поскольку эти афганцы знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательного сообщества.

В докладе республиканцев новые подробности операции по эвакуации дополняются показаниями членов Конгресса, военными и новостными сообщениями.

Напомним, 15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

В июле 2022 гола президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своем намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей