РФ хочет "присоединить" часть Николаевской области к Херсонской: что это значит

Российские оккупанты намерены "присоединить" захваченную часть Николаевской области к Херсонской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявила так называемая "замглавы временной администрации" Херсонской области Екатерина Губарева, захваченные пункты Николаевской области будут административно "присоединены" к Херсонской.
По ее словам, это нужно якобы для "упрощения социальных услуг".
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты после обстрела Антоновского моста начали вывозить семьи из оккупированного Херсона.
Также стало известно, что в Херсонской области россияне похищают местных жителей, которые пользуются украинской гривной.
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