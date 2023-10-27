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РФ хоче досягти в Україні хоча б мінімального успіху для іміджу Путіна, - Генштаб Естонії

Таллін, П'ятниця 27 жовтня 2023 15:48
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РФ хоче досягти в Україні хоча б мінімального успіху для іміджу Путіна, - Генштаб Естонії Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти зараз намагаються перехопити ініціативу та досягти хоч якогось успіху в Україні. Це потрібно для того, щоб створити успішний імідж для диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив начальник оперативного управління Генерального штабу Естонії Тармо Кундла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він розповів, що російські солдати продовжили інтенсивні атаки на напрямках Авдіївка-Мар'їнка та Куп'янськ-Лиман. Нині їхнім основним завданням, ймовірно, є "оформлення хоч якогось успіху, який можна представити громадськості як перемогу".

Кундла уточнив, що зараз росіяни мають дві цілі.

"По-перше, створення успішного військового іміджу важливе для Путіна у зв'язку з майбутніми президентськими виборами наступного року. Це необхідно також міністру оборони Шойгу, щоб зміцнити своє становище в міністерстві. загальмувати український контрнаступ", - заявив начальник оперативного управління Генерального штабу.

На його думку, Україна продовжить рейди на у Херсонській області, "як і в попередні тижні". Таким чином наші військові хочуть зв'язати в регіоні угруповання російських солдатів.

"Окремі уривки інформації говорять про те, що Росія перекинула туди додаткові підрозділи, тож, ймовірно, все розвивається за планом України", - додав він.

Вибори президента в РФ

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уже почав турбуватися про свій імідж напередодні президентських виборів, які відбудуться 17 березня 2024 року.

Зокрема, це вказує інформація британської розвідки. За її даними, диктатор хоче уникати оголошення чергової мобілізації до виборів.

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