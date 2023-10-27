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РФ хочет достичь в Украине хотя бы минимального успеха для имиджа Путина, - Генштаб Эстонии

Таллин, Пятница 27 октября 2023 15:48
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РФ хочет достичь в Украине хотя бы минимального успеха для имиджа Путина, - Генштаб Эстонии Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сейчас пытаются перехватить инициативу и достичь хоть какого-то успеха в Украине. Это нужно для того, чтобы создать успешный имидж для диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил начальник оперативного управления Генерального штаба Эстонии Тармо Кундла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он рассказал, что российские солдаты продолжили интенсивные атаки на направлении Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман. Сейчас их основной задачей, вероятно, является "оформление хоть какого-то успеха, который можно представить общественности как победу".

Кундла уточнил, что сейчас россияне преследуют две цели.

"Во-первых, создание успешного военного имиджа важно для Путина в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами. Но это необходимо также министру обороны Шойгу, чтобы укрепить свое положение в министерстве. Во-вторых, захват инициативы важен для РФ для того, чтобы затормозить украинское контрнаступление", - заявил начальник оперативного управления Генерального штаба.

По его мнению, Украина продолжит рейды в Херсонской области, "как и в предыдущие недели". Таким образом наши военные хотят связать в регионе группировку российских солдат.

"Отдельные обрывки информации говорят о том, что Россия перебросила туда дополнительные подразделения, так что, вероятно, все развивается по плану Украины", - добавил он.

Выборы президента в РФ

Напомним, российский диктатор Владимир Путин уже начал беспокоиться о своем имидже в преддверии президентских выборов, которые пройдут 17 марта 2024 года.

В частности, на это указывает информация британской разведки. По ее данным, диктатор хочет избегать объявления очередной мобилизации до выборов.

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