Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи, - Тімченко
Зріджений газ зі Сполучених Штатів допоможе посилити енергетичну безпеку України та країн Європи.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Axios.
В інтервʼю зазначається, що Тімченко відвідав міжнародну енергетичну конференцію CERAWeek де він обговорював збільшення поставок зрідженого газу з США в Україну.
"Наша ідея - побудувати цей міст між Сполученими Штатами та Україною, між Європою та Україною. Україна має найбільші газосховища у Європі, і вони безумовно сьогодні мають відігравати важливу роль в енергетичній безпеці України та Європи", - сказав він.
Також Тімченко розповів, що завдяки відновлювальним джерелам енергії Україна може стати важливою частиною енергобезпеки Європи.
Нагадаємо, в кінці грудня 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.