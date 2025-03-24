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Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи, - Тімченко

Понеділок 24 березня 2025 11:18
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Американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи, - Тімченко Фото: американський зріджений газ допоможе посилити енергобезпеку України та Європи (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Зріджений газ зі Сполучених Штатів допоможе посилити енергетичну безпеку України та країн Європи.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Axios.

В інтервʼю зазначається, що Тімченко відвідав міжнародну енергетичну конференцію CERAWeek де він обговорював збільшення поставок зрідженого газу з США в Україну.

"Наша ідея - побудувати цей міст між Сполученими Штатами та Україною, між Європою та Україною. Україна має найбільші газосховища у Європі, і вони безумовно сьогодні мають відігравати важливу роль в енергетичній безпеці України та Європи", - сказав він.

Також Тімченко розповів, що завдяки відновлювальним джерелам енергії Україна може стати важливою частиною енергобезпеки Європи.

Нагадаємо, в кінці грудня 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки.

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