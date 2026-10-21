РФ готує удари по енергетиці України взимку: аналітики визначили сім цілей ворога

Опалювальний сезон 2026-2027 років накладається на низку важливих політичних подій, зокрема потенційне відновлення тристоронніх переговорів (США, Україна, РФ), проміжні вибори в США, засідання Європейської ради, саміт G20 у Маямі, перегляд програми МВФ та ухвалення бюджету України на 2027 рік.

У цей період атаки на енергетику працюватимуть як засіб тиску на закордонних партнерів та важіль впливу на переговорну позицію України.

"Задум ворога - не тільки створити довготривалий дефіцит енергії під час низьких зимових температур, тобто "посадити" країну на графіки відключень, але й фактично "відрізати" від енергосистеми окремі області, послабивши її стійкість, та створивши передумови для загальнонаціонального блекауту", - йдеться у звіті.

Сім системних цілей Росії на зиму 2026-2027:

Заморозити, знеструмити й знелюднити міста: спричинити нові хвилі міграції населення та бізнесу (особливо з Лівобережжя, півдня країни та великих міст). Розхитати внутрішньополітичну ситуацію: спровокувати конфлікти між урядом і регіонами через локальні аварії. Залякати партнерів: зменшити підтримку України через демонстрацію кадрів міст без світла й тепла, зробивши допомогу дорожчою для іноземних урядів. Випробувати методи для масштабування: відпрацювати тактику атак на цивільну інфраструктуру для підготовки до відкриття нових фронтів. Отримати важіль впливу на переговорах: обмінювати паузу в ударах на територіальні поступки, послаблення санкцій та відмову України від ударів по НПЗ. Відтягнути сили й ресурси з фронту: змусити обирати між захистом міст і фронту, а також сповільнити військове виробництво та логістику. Погіршити економічну ситуацію: паралізувати бізнес, поставити під загрозу доходи бюджету та відлякати інвесторів.

"Поки стратегічна мета російських атак на енергетику залишається незмінною, тактика їхнього зимового терору стає дедалі більш прогресивною. І саме зрілість їхніх терористичних методів можна назвати ключовою характеристикою опалювального сезону 2026-2027", - йдеться у звіті.

Як змінюватимуться пріоритети росіян по місяцях:

Жовтень 2026 року: фокус на отримання важеля впливу (ціль №5) та залякування партнерів (ціль №3). Мета - підняти ціну підтримки України та показати вразливість нової генерації.

Листопад 2026 року: пріоритет на важіль впливу (ціль №5) під час проміжних виборів у США та розгляду бюджету в Україні. Найімовірніший час для торгів довкола "енергетичного перемир'я".

Грудень 2026 року: залякування партнерів (ціль №3) та розхитування ситуації всередині країни (ціль №2) на тлі саміту G20 та засідання Євроради.

Січень 2027 року: задіяння цілі "заморозити, знеструмити, знелюднити" (ціль №1) та розхитування внутрішньої ситуації (ціль №2) під час найхолоднішого періоду. Очікуються удари по теплу, водо- й електропостачанню великих міст (насамперед Лівобережжя та півдня), а також спроби поділу системи по Дніпру.

Лютий 2027 року: відтягування сил із фронту (ціль №6) та погіршення економіки (ціль №7) напередодні п'ятої річниці повномасштабного вторгнення. Фокус на виснаження запасів обладнання, ракет ППО та фінансових ресурсів, а також відпрацювання тактики для можливого відкриття нових фронтів (ціль №4).