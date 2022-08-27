РФ может готовить провокацию на "первый звонок" в одном из захваченных городов Донецкой области

РФ может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области в контексте недавнего указания президента РФ Владимира Путина взять все школы, в частности, Донецкой области под вооруженную охрану в день первого звонка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Я бы на месте родителей как минимум проигнорировал первый звонок с оккупантами. Просто обычно после таких анонсов у россиян первый звонок для гражданских украинцев превращается в грустный набат", - сказал он.
По мнению Андрющенко, это даже не предупреждение, а прямой анонс очередной провокации, которую оккупанты точно устроят в одной из школ Донецка, Горловки, Мариуполя, Волновахи и дальше по списку оккупированных городов.
Как сообщалось, продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требуют кремлевские власти. Она приказывает армии идти по пять километров в день, а оккупанты едва двигаются по 100 метров в сутки.
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