РФ дронами знищила НПЗ у Харківській області

У ніч на вівторок, 18 березня, російські дрони атакували нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі компанії.
За інформацією AES Group, по підприємству було випущено близько 20 безпілотників, а удари тривали протягом двох годин.
"Це вже четверта атака на підприємство з лютого 2022 року. До вчорашнього дня завод функціонував лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки він повністю знищений", - повідомили у компанії.
Ліквідація пожежі тривала всю ніч, наразі на місці події працюють вибухотехніки.
В результаті дронового удару було поранено одну людину - охоронця підприємства. Його госпіталізовано.
У компанії заявляють, що удар став для бізнесу фатальним.
"Фактично йдеться про початок процедури банкрутства. Четвертий удар по компанії виявився смертельним. Залишається сподіватися на міжнародні суди, але в геополітичній ситуації, що склалася у світі, шанси на справедливість невеликі", - прокоментували в AES Group.
Як повідомлялося раніше, ввечері минулої середи російські терористи знову атакували місто Харків ударними безпілотниками. За словами представників місцевої влади, під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.
Згодом стало відомо, що в Основʼянському районі Харкова було влучання у нежитлові господарчі будівлі, і там почалась значна пожежа. Також були "прильоти" в Немишлянському та Новобаварському районах.
Відомо, що через ворожу дронову атаку у Харкові були 7 постраждалих, серед яких є діти.
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