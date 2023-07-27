РФ за добу втратила на Таврійському напрямку більше двох рот солдатів

Сили оборони зазначають, що армія РФ зосереджує головні зусилля на Таврійському напрямку у районі Авдіївки та Мар'їнки. Також окупанти намагаються оборонятися на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Протягом останньої доби російські загарбники 15 разів атакували позиції ЗСУ та півтисячі разів обстріляли їх. Окупанти застосували танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Наші захисники успішно відбили атаки в районі Авдіївки, а також стримали наступ поблизу Мар'їнки. Своєю чергою ЗСУ продовжують атакувати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюють на рубежах та працюють артилерією.

Ракетні підрозділи та артилерія ЗСУ за добу на Таврійському напрямку виконали 1288 вогневих завдань. Втрати Росії склали понад дві роти пораненими та вбитими. Також захисники знищили 15 одиниць техніки ворога.

Українські військові попереджають, що залишається загроза ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

Наступ України

Генштаб ЗСУ повідомляє, що наші захисники продовжують тиснути на противника на трьох напрямках фронту - Мелітопольському, Бердянську та Бахмутському. Є певні локальні успіхи.

Тим часом The New York Times заявляє, що ЗСУ посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати окупантам "сухопутний шлях" до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.

Деякі інші західні видання також наголошують, що Україна розпочала нову фазу наступу та направила на фронт додаткові сили.

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