РФ днями намагалася атакувати Київ новим реактивним дроном "Герань-3", - ЗМІ

За даними порталу, реактивний дрон був збитий, залишки частково згоріли. Але серед уламків виявили малогабаритний реактивний двигун. Це може пояснювати незвичайний свист, який чули кияни під час обстрілу - такий звук не характерний для звичайних Shahed-136.

Defense Express звертає увагу, що через невелику кількість уцілілих уламків неможливо визначити, чи був це реактивний Shahed-238, який Іран презентував у листопаді 2023 року, або ж це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який зовні схожий на "Шахед".

Журналісти звернули увагу, що знайдені уламки мають багато схожих деталей із дронами Shahed-136. Тому, на їхню думку, найімовірніше, це була або новіша модель Shahed-238, або інший дрон, зібраний уже в Росії.

У Defense Express нагадали, що вперше реактивний "Шахед" росіяни могли застосувати ще в січні 2024 року. Тоді знайшли авіоніку від дрона, але вона відрізняється від тієї, що була в нинішньому безпілотнику.

З огляду на ці відмінності, аналітики порталу вважають, що цього разу Росія використала дрон власного виробництва "Герань-3", який є аналогом Shahed-238.