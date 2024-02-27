РФ за день запустила 10 дронів по інфраструктурі в Нікопольському районі (фото)

За його словами, армія РФ била по Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. На щастя, цього разу люди не постраждали. Однак не обійшлося без руйнувань. Пошкоджені комунальне підприємство та агрофірма.

"Понівечені й приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач. Зайнялися вантажівка і суха трава. Обидві пожежі вже приборкали", - аписав Лисак.

Фото: РФ за день запустила 10 дронів по інфраструктурі в Нікопольському районі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя та Нікопольського району

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

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