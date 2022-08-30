UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ может дать убежище экс-генералу СБУ в обмен на показания против Зеленского, - The Insider

Фото: бывший руководитель отдела внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов (Схемы: Коррупция в деталях)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, которого подозревают в госизмене, может получить убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Источники издания в украинских спецслужбах считают, что Наумов мог передать российским спецслужбам сведения, которые позволили российской армии быстро захватить ЧАЭС.

Наумов может принять участие в постановочном суде над президентом Зеленским, который готовят власти России. В замен Москва обещает экс-генералу СБУ убежище. Предполагается, что предатель должен заявить "о геноциде мирного населения Донбасса" якобы по приказу украинского президента.

Вопросом передачи Наумова России, по данным источников издания, занимается министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

Сообщается, что Вулин 23 августа встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По информации источников, во время беседы стороны затронули эту тему.

Дело Наумова

Наумов до 2018 года возглавлял предприятие, отвечающее за управление имуществом в Зоне отчуждения. Однако позже был назначен начальником отдела внутренней безопасности СБУ.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину экс-генерал СБУ сбежал из страны, но в июне его арестовали в Сербии с крупной суммой наличных и изумрудами.

Позже ГБР подтвердило информацию о том, что ведет досудебное расследование в отношении Наумова по делу о госизмене. И выясняет, собирал ли он данные о системе безопасности в Чернобыле, работая на АЭС, а затем в СБУ, и передал ли ее России.

Также в конце марта президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала, после чего объявил его и еще одного генерала СБУ предателями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияпредателиВойна в Украине