РФ може дати притулок екс-генералу СБУ в обмін на свідчення проти Зеленського, - The Insider

Колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого підозрюють у держзраді, може отримати притулок у Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Джерела видання в українських спецслужбах вважають, що Наумов міг передати російським спецслужбам відомості, які дозволили російській армії швидко захопити ЧАЕС.

Наумов може взяти участь у постановочному суді над президентом Зеленським, який готує влада Росії. У замін Москва обіцяє ексгенералу СБУ притулок. Передбачається, що зрадник має заявити про "геноцид мирного населення Донбасу" нібито за наказом українського президента.

Питанням передачі Наумова Росії, за даними джерел видання, займається міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін.

Повідомляється, що Вулін 23 серпня зустрівся в Москві з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. За інформацією джерел, під час бесіди сторони торкнулися цієї теми.

Справа Наумова

Наумов до 2018 року очолював підприємство, що відповідає за управління майном у зоні відчуження. Однак пізніше був призначений начальником відділу внутрішньої безпеки СБУ.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ексгенерал СБУ втік з країни, але в червні його заарештували в Сербії з великою сумою готівки і смарагдами.

Пізніше ДБР підтвердило інформацію про те, що веде досудове розслідування щодо Наумова у справі про держзраду. І з'ясовує, чи збирав він дані про систему безпеки в Чорнобилі, працюючи на АЕС, а потім в СБУ, і чи передав її Росії.

Також наприкінці березня президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання бригадного генерала, після чого оголосив його і ще одного генерала СБУ зрадниками.