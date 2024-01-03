У РФ через добу "знайшли" постраждалих після обстрілу своєю ракетою села під Воронежем

Так, за заявою місцевої влади, в селі Петропавлівка Воронезької області нібито четверо людей постраждали внаслідок "аварійного сходження боєприпасу" з російського літака, який стався 2 січня.

"На щастя, загиблих немає. За медичною допомогою з легкими ушкодженнями звернулися чотири особи", - цитує видання місцевого губернатора Олександра Гусєва.

Він додав, що після обстеження зруйнованого житла нібито було вирішено заново збудувати дев'ять будинків. Крім того, у селі постраждала школа, в якій навчаються 32 дитини: у будівлі вибило частину вікон та постраждав дах.

Обстріл Петропавлівки Воронезької області

2 січня у Петропавлівці Воронезької області пролунали вибухи. Вибухом, який чули й місцеві мешканці, знесло половину вулиці. Пізніше Міноборони Росії заявило, що у російського літака, який пролітав над Воронезькою областю, "відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Тоді у відомстві заявили, що постраждалих немає.

Нагадаємо, Воронежська область РФ межує з Україною з боку Луганської області. Село Петропавлівка знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.