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РФ будує укриття на найближчих до України аеродромах: розвідка Британії показала знімки

Ілюстративне фото: Росія намагається захистити свої літаки на аеродромах (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Росія зводить укриття для літаків на тих аеродромах, які розташовані найближче до України. Це відбувається після успішних ударів українських дронів.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в соцмережі X.

Британська розвідка з'ясувала, що у відповідь на атаки українських дронів Росія запустила програму із захисту вразливих літаків на низці аеродромів, що розташовані недалеко від російсько-українського кордону.

Йдеться про аеродроми:

  • "Міллерово";
  • "Курськ Східний";
  • "Гвардійське".
 

Фото: укриття на аеродромах РФ (x.com/DefenceHQ)

У розвідці уточнили, що укріплені укриття для літаків складаються з куполоподібного даху, товстих вибухозахищених дверей і покриті землею для додаткового захисту.

"Будівництво цих укріплених ангарів для літаків забезпечує додатковий рівень захисту літаків, розгорнутих на російських авіабазах", - пояснили в британській розвідці.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України атакувала низку російських аеродромів за допомогою дронів. У результаті атаки було пошкоджено і знищено стратегічну авіацію РФ.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українським захисникам вдалося вразити 41 ворожий літак.

Детальніше про операцію - в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяВеликобританіяРосавіаціяВійна в УкраїніАтака дронів