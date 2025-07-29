РФ будує укриття на найближчих до України аеродромах: розвідка Британії показала знімки

Британська розвідка з'ясувала, що у відповідь на атаки українських дронів Росія запустила програму із захисту вразливих літаків на низці аеродромів, що розташовані недалеко від російсько-українського кордону.

Йдеться про аеродроми:

" Міллерово";

Міллерово"; "Курськ Східний";

"Гвардійське".

Фото: укриття на аеродромах РФ (x.com/DefenceHQ)

У розвідці уточнили, що укріплені укриття для літаків складаються з куполоподібного даху, товстих вибухозахищених дверей і покриті землею для додаткового захисту.

"Будівництво цих укріплених ангарів для літаків забезпечує додатковий рівень захисту літаків, розгорнутих на російських авіабазах", - пояснили в британській розвідці.