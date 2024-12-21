РФ будує укриття для літаків на аеродромі "Бельбек" у Криму: що про це кажуть у ВМС України

Видання отримало супутникові знімки авіабази "Бельбек", що поблизу Севастополя в окупованому Криму. На них видно нові міцні укриття для літаків і додаткові споруди. Ймовірно, вони мають захистити літаки від атак безпілотників та іншого непрямого вогню.

Як пише The War Zone, такі дії росіян свідчать про їх прагнення покращити фізичний захист на аеродромах.

На знімку від 19 грудня видно що на аеродромі збудовано приблизно 10 залізобетонних укриттів на різних стадіях будівництва. Вони розташовані над місцями для стоянки літаків у центральній частині об'єкту. Ще одна споруда, призначення якої незрозуміле, будується в окремій частині бази.

На менш захищених укриттях було встановлено додаткові решітки. Подібні споруди бачили на інших російських авіабазах у минулому.

Фото: супутникові знімки аеропорту "Бельбек" (twz.com)

Що кажуть у ВМС України

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що такі насипи, як у росіян на аеродромі "Бельбек", будуються не довго. І насправді, головним є те, що росіяни змушені реагувати на атаки по їх військових об'єктах в окупованому Криму.

"Я не можу підтвердити чи спростувати цю інформацію. Але, в будь-якому разі, логічно, що вони будуть намагатися захистити свою техніку. І якщо, їм треба буде якісь захисні споруди побудувати, то практика показує, що росіяни не шкодують ресурсів", - заявив Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

На його думку, з того, що росіяни будуть укриття можна зробити інший висновок. Мова про те, що досить часто в Україні "чують" про якісь вибухи в Криму, яких ми не видно. Найімовірніше, що росіяни їх "роздивляються" трохи ближче, тому роблять відповідні висновки.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, Крим був окупований росіянами у 2014 році. Відтоді загарбники перетворили півострів на величезну військову базу, оточивши його ППО.

Сили оборони постійно завдають ударів по військових об'єктах у Криму. Зокрема, наприкінці листопада в Криму прогриміли вибухи. Окупанти тоді заявили про роботу ППО й атаку дронів, а місцеві - про "приліт" по аеродрому "Бельбек".