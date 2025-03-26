РФ буде займатися обманом, а не переговорами, послаблення санкцій не має бути, - Сибіга

Послаблення санкцій проти РФ не може бути. Бо Росія і надалі буде займатися обманом, а не переговорами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на прес-конференції з главою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

"Тепер Росія має показати конкретними діями, а не маніпуляціями реальне бажання завершити війну. В іншому - потрібно буде посилювати тиск на Москву", - констатував представник уряду.

Голова МЗС підкреслив, що Україна вже довела, що не є перешкодою для миру.

"Це відбуватиметься допоки не відчуватиме справжню силу - дипломатичну, військову, санкційну. Не може бути жодного послаблення тиску, допоки триває російська агресія", - додав Сибіга.

За словами міністра, Москва буде і далі займатися обманом, а не переговорами.

"Поділяємо позицію, що тиск на агресора має зберігатися та збільшуватися", - сказав він.

Питання послаблення санкцій проти Росії

У лютому держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим заявив, що деякі з санкцій проти РФ можуть бути зняті в рамках переговорів.

Зі свого боку нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що санкції проти Росії можна послабити, тільки якщо Москва виконає дві умови. Одна з них - виведення окупаційних військ з української території.

При цьому, за словами глави Білого Дому Дональда Трампа, США розглядають умови РФ щодо угоди про перемир'я з Україною в Чорному морі. Серед них і часткове зняття санкцій.

Нагадаємо, санкції проти РФ західні партнери ввели після масштабного вторгнення в Україну. Але Росія вже вигадала кілька способів їх обходу. Зокрема, Росія продовжує розширювати "тіньовий флот", а також Кремль імпортує верстати з Китаю для потреб свого ВПК.

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