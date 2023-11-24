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РФ блокирует назначение Мальты главой ОБСЕ на следующий год, - СМИ

Пятница 24 ноября 2023 02:00
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РФ блокирует назначение Мальты главой ОБСЕ на следующий год, - СМИ Фото: РФ блокирует назначение Мальты на роль главы ОБСЕ (flickr.com/ukinaustria1)
Автор: Антон Малиновский

Россия на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене заблокировала назначение Мальты главой организации в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка в соцсети Х.

Он заявил, что РФ заблокировала назначение Мальты главенствующим государством в ОБСЕ, а также четырех должностных лиц, включая генсека.

"Они хотят, чтобы Лаврова приняли на следующей неделе в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ, чтобы принять окончательное решение", – добавил он.

Назначение нового главы ОБСЕ

Напомним, что на этой неделе Российская Федерация вместе с Белоруссией наложили вето на утверждение Эстонии как следующего главы ОБСЕ в 2024 году.

После роль председателя предложили Мальте, которая сохраняет нейтралитет в отношении войны в Украине, хотя и осудила российскую агрессию и присоединилась к европейским санкциям.

Кроме этого, Россия продолжает ветировать решение организации, блокируя ее нормальную работу.

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Мальта ОБСЕ Российская Федерация
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