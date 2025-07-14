РФ атакувала вночі Кіровоградщину: уламки дронів спричинили пожежу на полі

Уночі ворог атакував Кіровоградщину. Уламки спричинили займання на полі та падіння біля будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилаям на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Ніч на 14 липня в Кіровоградській області минула під звуки повітряної тривоги.

Сили протиповітряної оборони успішно знищили ворожі безпілотники, які атакували регіон.

Як повідомляють у ОВА, один зі збитих дронів упав на поле з пшеницею, внаслідок чого виникла пожежа.

Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вогонь швидко загасити.