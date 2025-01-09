Окупанти атакували укріплення ЗСУ в Білогорівці, деякі позиції зруйновано

Російська армія активізувала свої штурми на двох напрямках. На Сіверському напрямку були атаковані укріплення ЗСУ в Білогорівці.
Про це повідомляє з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Як розповіли військові, на Лиманському напрямку росіяни штурмували наші позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах.
А ось на Сіверському напрямку були атаковані наші укріплення в Білогорівці. Там , внаслідок штурмових дій та вогневого впливу, деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.
На Харківському напрямку протягом минулої доби противник безуспішно атакував наші позиції у Вовчанську.
На Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку. В результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ - пошкоджено.
На Краматорському і Торецькому напрямках противник зосередив свої наступальні зусилля в районах Диліївки та Торецька. Успіху не мав.
На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, в Лисівці, Даченському, Шевченко та Ясеновому. Сили оборони стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.
На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.
На Времівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Новосілки, Костянтинопольського та в напрямку Костянтинополя: успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.
Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби, 8 січня, на лінії фронту відбулось 192 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував у Курській області.
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