РФ атакувала Україну 19 дронами та ракетами: що не вдалось збити ППО

В ніч на 18 липня російські війська запустили по Україні 19 цілей. Всі дрони та дві ракети із трьох вдалось збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 18 липня ворог завдав удару 16 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку - двома Х-59/Х-69 та однією Х-35", - розповів він.

За даними генерала, більшість цілей було знищено на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

"В результаті вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях", - зазначив Олещук.