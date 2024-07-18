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РФ атакувала Україну 19 дронами та ракетами: що не вдалось збити ППО

Україна, Четвер 18 липня 2024 09:05
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РФ атакувала Україну 19 дронами та ракетами: що не вдалось збити ППО Фото: ППО не збила ракету Х-35 під час комбінованої атаки РФ по Україні 18 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 18 липня російські війська запустили по Україні 19 цілей. Всі дрони та дві ракети із трьох вдалось збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 18 липня ворог завдав удару 16 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку - двома Х-59/Х-69 та однією Х-35", - розповів він.

За даними генерала, більшість цілей було знищено на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

"В результаті вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях", - зазначив Олещук.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 18 липня організували новий обстріл по Україні як дронами, так і ракетами. Тривогу оголошували як через загрозу дронів-камікадзе, так і через зліт МіГ-31К.

Вибухи лунали у Кременчуці. Крім того, ППО працювала і на підступах до Києва. Під час однієї з повітряних атак військові попереджали про загрозу дронів для столиці.

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ППО Війна в Україні Дрони
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