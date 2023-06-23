РФ атакувала транспортну установу в Херсоні: били по працівниках, є жертви та поранені

"Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста", - розповів він.

За словами Прокудіна, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег - поранені, їх шпиталізували. Лікарі надають їм допомогу.

Майже одразу очільник регіону повідомив, що на жаль, стало відомо про смерть 43-річного працівника.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - констатував він.

Обстріли Херсона

Останніми днями російські окупанти з ще більшим розлюченістю обстрілюють Херсон, який був звільнений від окупації у листопаді 2022 року. Наприклад, 22 червня вдень російські війська атакували житловий будинок в обласному центрі. Поранення отримали двоє цивільних та двоє волонтерів.

Раніше, 19 червня РФ обстріляла автомобільне підприємство в Херсоні, згоріли 10 маршрутних автобусів. А наступного дня - знову била по житлових кварталах, під обстрілом виявилася машина "швидкої", лікарі не постраждали, але загинув місцевий житель.