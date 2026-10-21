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РФ атакувала село під Харковом: пошкоджені будинки, є жертви, серед постраждалих діти

06:05 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала село під Харковом: пошкоджені будинки, є жертви, серед постраждалих діти Фото: всі екстрені служби працювали в посиленому режимі (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
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Росіяни в ніч на 21 жовтня атакували село Коротич під Харковом. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження, а також є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, цієї ночі Коротич перебувало під масованою атакою дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків, авто та вогнем було знищено господарську споруду.

"Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атаки.

Інші обстріли

Нагадаємо, 19 жовтня росіяни вдарили дроном по парку в Новій Водолазі Харківської області. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них - двоє дітей.

Також ми писали, що вранці 16 жовтня ворог масовано атакував Харків. Під ударом опинилися чотири райони міста, було пошкоджено ринок, а близько 280 тисяч абонентів залишилися без світла.

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