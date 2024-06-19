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РФ атакувала Кіровоградську область: в ОВА розповіли про наслідки

Кропивницький, Середа 19 червня 2024 08:19
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РФ атакувала Кіровоградську область: в ОВА розповіли про наслідки Фото: РФ атакувала Кіровоградську область 19 червня (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 19 червня російські війська дронами атакували Кіровоградську область. Під удар потрапив Олександрійський район.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна", - розповів він.

За даними ОВА, попередньо обійшлось без постраждалих.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч на 19 червня обстріляли Україну, використавши понад 20 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 19 ворожих безпілотників.

При цьому незважаючи на те, що всі дрони, що летіли на Львівську область, були збиті, було зафіксовано влучання в селі Малехів у Львівському районі. Є поранений.

Відомо, що дрони РФ заходили в Україну хвилями. Наприклад, у тій же Львівській області БПЛА намагалися атакувати двічі – з 02:32 по 03:35 та з 04:27 по 05:24.

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