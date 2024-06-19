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РФ атаковала Кировоградскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Кропивницкий, Среда 19 июня 2024 08:19
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РФ атаковала Кировоградскую область: в ОВА рассказали о последствиях Фото: РФ атаковала Кировоградскую область 19 июня (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 19 июня российские войска дронами атаковали Кировоградскую область. Под удар попал Александрийский район.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В результате вражеской дроновой атаки в Александрийском районе в нескольких помещениях повреждены окна", - рассказал он.

По данным ОВА, предварительно обошлось без пострадавших.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 19 июня обстреляли Украину, использовав больше 20 дронов-камикадзе. ПВО удалось сбить 19 вражеских беспилотников.

При этом несмотря на то, что все дроны, летевшие на Львовскую область были сбиты, было зафиксировано попадание в селе Малехов во Львовском районе. Есть раненый.

Известно, что дроны РФ заходили в Украину волнами. Например, в той же Львовской области БПЛА пытались атаковать дважды - с 02:32 по 03:35 и с 04:27 по 05:24.

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