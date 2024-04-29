РФ атакувала Харків КАБами: у місті було чути вибухи, є постраждала

Як повідомив кореспондент РБК-Україна, вибухи у місті пролунали близько 18:10.

Згодом про обстріл Харкова повідомив і мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні", - написав він.

О 18:26 Синєгубов повідомив, що Росія завдала удару по Київському району міста.

"Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються", - написав він.

Оновлено о 18:40.

Синєгубов повідомив, що окрім Харкова росіяни завдали ударів щонайменше пʼятьома КАБами по інших населених пунктах Харківського району. Попередньо, там обійшлось без постраждалих.

Обстріли Харкова

Росія останній часом посилила свої ракетні атаки на Харків та інфраструктуру міста. Зокрема, певний час Харків був без електроенергії. Окрім того, 22 квітня росіяни керованою ракетою знищили телевежу міста.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала накопичувати війська на харківському напрямку.

Зауважимо, що останнім часом росіяни поширювали пропаганду щодо підготовки наступу на Харків та бажання російського диктатора Володимира Путіна захопити місто.

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