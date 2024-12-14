РФ атаковала дроном автомобиль "Укрпочты": водитель госпитализирован

В субботу, 14 декабря, враг используя дрон атаковал Николаевский район. Оккупанты попали в авто "Укрпочты", в результате чего пострадал водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ким добавил, что из-за атаки российских оккупантов водитель "Укрпочты" получил ранения, его госпитализировали. Сейчас состояние мужчины тяжелое, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"Днем россияне с применением FPV-дрона обстреляли Куцурубскую громаду Николаевского района. Попали в служебный автомобиль "Укрпочты"", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник 9 декабря российские военные атаковали дроном в Орехово Запорожской области грузовик благотворительной организации. Волонтеры этой организации обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села. К счастью, обошлось без пострадавших.

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