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РФ атаковала дроном автомобиль "Укрпочты": водитель госпитализирован

Суббота 14 декабря 2024 18:31
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РФ атаковала дроном автомобиль "Укрпочты": водитель госпитализирован Фото: состояние мужчины тяжелое, ему оказывают необходимую медицинскую помощь (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 14 декабря, враг используя дрон атаковал Николаевский район. Оккупанты попали в авто "Укрпочты", в результате чего пострадал водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Днем россияне с применением FPV-дрона обстреляли Куцурубскую громаду Николаевского района. Попали в служебный автомобиль "Укрпочты"", - говорится в сообщении.

Ким добавил, что из-за атаки российских оккупантов водитель "Укрпочты" получил ранения, его госпитализировали. Сейчас состояние мужчины тяжелое, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в понедельник 9 декабря российские военные атаковали дроном в Орехово Запорожской области грузовик благотворительной организации. Волонтеры этой организации обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Российская Федерация Николаевская область Война в Украине Виталий Ким
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