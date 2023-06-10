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РФ атакувала аеродром у Полтавській області: пошкоджена інфраструктура та техніка

Фото: окупанти атакували аеродром у Полтавській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 10 червня атакувала Полтавську область. Окупанти вдарили по військовому аеродрому "Миргород".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

За його словами, РФ використала для атаки балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також іранські дрони-камікадзе. Лунін зазначив, що пошкоджена інфраструктура аеродрому й техніка.

Пожежу після атаки локалізували. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

"Внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає", - додав Лунін.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи чули на півдня України та в інших регіонах.

В Одесі через падіння уламків збитого дрона виникла пожежа у багатоповерхівці. За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, троє осіб загинули, ще 26 людей отримали поранення.

Крім того, Росія вдарила ракетою по узбережжю Одеської області. Внаслідок удару троє осіб постраждали.

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