РФ з артилерії вдарила по Нікополю: є загибла, пошкоджено лінію електропередач

Російські війська сьогодні, 20 листопада, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

"Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак написав, що були пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.

Фото: Наслідки удару по Нікополю (facebook.com)

"Інформація уточнюється", - додав глава області.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Раніше повідомлялось, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.

Також 13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка.