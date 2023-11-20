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РФ з артилерії вдарила по Нікополю: є загибла, пошкоджено лінію електропередач

Нікополь, Понеділок 20 листопада 2023 15:15
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РФ з артилерії вдарила по Нікополю: є загибла, пошкоджено лінію електропередач Фото: Наслідки удару по Нікополю (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 20 листопада, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак написав, що були пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач та газогін.

РФ з артилерії вдарила по Нікополю: є загибла, пошкоджено лінію електропередач

Фото: Наслідки удару по Нікополю (facebook.com)

"Інформація уточнюється", - додав глава області.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Раніше повідомлялось, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.

Також 13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка.

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