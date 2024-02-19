РФ почала активні штурми Роботинського виступу. Експерт відповів, чи є ризик прориву росіян

Росія почала активні бойові біля Роботине. Окупанти мають намір повернути собі втрачені у 2023 році позиції.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ" .

Минулого року Сили оборони відвоювали Роботинський виступ площею 10 на 10 км, і, схоже, Росія налаштована повернути позиції. За словами речника угруповання "Таврія" Дмитра Лиховія, туди стягнули серйозні сили.

"Ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, - воно за своїми розмірами перевершує в особовому складі те угрупування, яке задіяне на Авдіївському напрямку", - казав він.

Він зауважив, що активні штурми Роботинського виступу розпочались вже цими вихідними. За даними DeepState, росіяни намагаються зайти в саме село, бої йдуть за опорний пункт трохи на південь. Крім того, є просування біля Вербового, де противник, ймовірно, міг продавити оборону на південно-західній околиці.

Водночас військовий експрет Олександр Коваленко зауважив, що в районі Роботиного завжди було зосереджено велику кількість ворожих сил та засобів.

"Це була група військ "Запоріжжя", зараз вона об'єднана з групою військ "Дніпро". Тому те, що вони спробують повернути території, втрачені влітку 2023 року, безумовно, особливо на куражі від захоплення Авдіївки. Але казати, що це стане великою загрозою для прориву фронту у Запорізькій області, я не можу", - додав експерт.

Ситуація в районі Роботиного

Наприкінці липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня 2023 року стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом. 28 серпня 2023 року у Міноборони України офіційно підтвердили звільнення Роботиного.

Інститут вивчення війни повідомляє, що Сили оборони України стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.

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