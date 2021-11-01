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Результаты выборов в Харькове: первые данные подсчета голосов

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Харьков, Понедельник 01 ноября 2021 13:36
Результаты выборов в Харькове: первые данные подсчета голосов Фото: кандидаты Игорь Терехов и Михаил Добкин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове состоялись выборы мэра города, по результатым экзит-поллов лидирует кандидат Игорь Терехов. Однако, официальных данных пока нет, есть только первые итоги голосования в районах.

Как подсчитывают голоса в Харькове, в материале РБК-Украина.

Подсчет голосов

Городская избирательная комиссия приняла документы четырех из девяти районных комиссий, сообщает 2day.kh.ua. Речь идет о Новобаварском, Шевченковском, Киевской и Немышлянской районах.

Как эти районы проголосовали:

Новобаварский: большинство за Игоря Терехова (14 204 голосов), на втором месте - Михаил Добкин (6 268 голосов), на третьем - Алина Мустафаева (797 голосов).

Немышлянский: на первом месте Игорь Терехов (14 414 голосов), на втором - Михаил Добкин (7806 голосов), на третьем - Александр Скорик (1454 голоса).

Киевский: лидирует Игорь Терехов (19 067 голосов), далее - Михаил Добкин (10 182 голоса) и Александр Скорик (2447 голосов).

Шевченковский: большинство за Терехова (19 805 голосов), Добкин на втором месте (12 140 голосов), Александр Скорик (3049 голосов) - на третьем.

Еще неизвестны результаты голосования в Холодногорском, Московском, Индустриальном, Основянском и Слободском районах.

Около полудня документы в городскую избирательную комиссию привезла Холодногорская районная комиссия, но их не приняли из-за несоответствия протоколу об итогах. Результаты отправили на уточение.

Как сказала глава Холодногорской комиссии Ирина Кривенко, они перепутали пакеты.

Когда могут принять все протоколы

Глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко сообщила, что они могут принят все документы уже сегодня.

"Как планируют районные комиссии, так мы в дальнейшем планируем их принять. У нас есть девять протоколов об итогах и будет один протокол о результатах", - сообщила она.

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