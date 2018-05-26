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Результаты по MH17 подтвердили агрессию РФ в отношении Украины, - МИД Эстонии

НовостиПолитика    26.05.2018 - 02:52
Фото: Свен Миксер (kmu.gov.ua)
Фото: Свен Миксер (kmu.gov.ua)

Глава МИД Эстонии согласился, что вооруженные силы РФ связаны с выстрелом, сбившим рейс MH17

Результаты расследования, которые касаются сбитого над Восточной Украиной малайзийского авиалайнера МН17 доказывают в причастность российских вооруженных сил с происходящим на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, информирует издание Postimees.

"Это (рапорт о расследовании по МН17 , - ред.) вновь подтверждает непосредственное участие России в украинском конфликте. Я уверен, что это также очень весомое доказательство того, в какой мере российские вооруженные силы напрямую связаны с происходящим на востоке Украины", - отметил Миксер, комментируя составленный в Нидерландах рапорт.

Глава МИД сказал, что рапорт "крайне четко" доказал, что российские вооруженные силы связаны с выстрелом, сбившим рейс MH17.

"Это значит, что российские власти должны сотрудничать - что они до сих пор не делали, чтобы виновных смогли привлечь к ответственности", - отметил министр.

Напомним, Британия призывает Россию признать ответственность за уничтожение МН17.


 

Британия призывает Россию признать ответственность за уничтожение МН17 США призвали Россию признать ответственность за катастрофу МН17
Теги публикации: Эстония, МН17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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