Результаты по MH17 подтвердили агрессию РФ в отношении Украины, - МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии согласился, что вооруженные силы РФ связаны с выстрелом, сбившим рейс MH17

Результаты расследования, которые касаются сбитого над Восточной Украиной малайзийского авиалайнера МН17 доказывают в причастность российских вооруженных сил с происходящим на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, информирует издание Postimees.

"Это (рапорт о расследовании по МН17 , - ред.) вновь подтверждает непосредственное участие России в украинском конфликте. Я уверен, что это также очень весомое доказательство того, в какой мере российские вооруженные силы напрямую связаны с происходящим на востоке Украины", - отметил Миксер, комментируя составленный в Нидерландах рапорт.

Глава МИД сказал, что рапорт "крайне четко" доказал, что российские вооруженные силы связаны с выстрелом, сбившим рейс MH17.

"Это значит, что российские власти должны сотрудничать - что они до сих пор не делали, чтобы виновных смогли привлечь к ответственности", - отметил министр.

Напомним, Британия призывает Россию признать ответственность за уничтожение МН17.



