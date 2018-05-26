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Інтерв'ю

Результати по MH17 підтвердили агресію РФ щодо України, - МЗС Естонії

НовиниПолітика    26.05.2018 - 02:52
Фото: Свен Міксер (kmu.gov.ua)
Фото: Свен Міксер (kmu.gov.ua)

Глава МЗС Естонії погоджується з висновком, що збройні сили РФ пов'язані з пострілом, який збив рейс MH17

Результати розслідування, які стосуються збитого над Східною Україною малайзійського авіалайнера МН17 доводять причетність російських збройних сил до того, що відбувається на сході України. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, інформує видання Postimees.

"Це (рапорт про розслідування за МН17 , - ред.) знову підтверджує безпосередню участь Росії в українському конфлікті. Я впевнений, що це також дуже вагомий доказ того, якою мірою російські збройні сили безпосередньо пов'язані з подіями на сході України", - зазначив Міксер, коментуючи складений у Нідерландах рапорт.

Глава МЗС сказав, що рапорт "дуже чітко" довів, що російські збройні сили пов'язані з пострілом, який збив рейс MH17.

"Це означає, що російська влада повинна співпрацювати - що вони досі не робили, щоб винних змогли притягнути до відповідальності", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Британія закликає Росію визнати відповідальність за знищення МН17.

 

Британія закликає Росію визнати відповідальність за знищення МН17 США закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17
Теги публікації: Эстония, МН17  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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