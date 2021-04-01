Результаты матчей третьего тура европейского отбора на ЧМ-2022
Сегодня завершился третий тур европейского отбора на Чемпионат мира-2022. Украина в своем матче не смогла переиграть Казахстан, добыв третью ничью в трех матчах.
Подробнее о результатах матчей - в материале РБК-Украина.
Сегодня, 31 марта, прошли матчи в шести группах:
Группа B
Греция - Грузия 1:1
Испания - Косово 3:1
Группа C
Северная Ирландия - Болгария 0:0
Литва - Италия 0:2
Группа D
УКРАИНА - Казахстан 1:1
Босния - Франция 0:1
Группа F
Молдова - Израиль 1:4
Шотландия - Фареры 4:0
Австрия - Дания 0:4
Группа I
Англия - Польша 2:1
Андорра - Венгрия 1:4
Сан-Марино - Албания 0:2
Группа J
Армения - Румыния 3:2
Лихтенштейн - Исландия 1:4
Германия - Северная Македония 1:2
Вчера свои матчи играли представители групп A, E, G, H:
Группа А
Азербайджан - Сербия 1:2
Люксембург - Португалия 1:3
Группа E
Бельгия - Беларусь 8:0
Уэльс - Чехия 1:0
Группа G
Турция - Латвия 3:3
Гибралтар - Нидерланды 0:7
Черногория - Норвегия 0:1
Группа H
Кипр - Словения 1:0
Словакия - Россия 2:1
Хорватия - Мальта 3:0