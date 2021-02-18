UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Результаты Киевстар в 2020 году: инновации, инвестиции, лидерство в 4G, забота о клиентах 

 

В 2020 году телеком оператор увеличил территорию доступа к 4G – на сегодня 87% населения Украины может пользоваться новыми мобильными технологиями в сети "Киевстар".

В 4 кв 2020 абоненты использовали на 12,7% больше голосовых услуг и на 43% больше мобильного интернета в расчете на одного пользователя. За год оператор инвестировал* 4,9 млрд грн в 4G, новые платформы и сервисы. С начала пандемии Covid оператор оказал на 80 млн грн помощи обществу и абонентам.

Комментируя результаты Киевстар, Александр Комаров, президент компании, сообщил: "В 2020 году мы инвестировали почти 5 млрд гривен в развитие 4G. Благодаря этому доступ к новым технологиям получили жители небольших населенных пунктов. Мы вышли в лидеры домашнего интернета и запустили ряд инноваций, что помогло абонентам общаться и работать во время локдауна. В 2021 году мы сфокусируемся на развитии новых направлений бизнеса, чтобы создавать больше возможностей для абонентов".

В 2020 году абоненты увеличили потребление мобильного интернета и голосовых услуг. Так, в 4 кв 2020 среднее потребление дата-трафика на абонента составило 6,1 Гб, на 43% больше, чем годом ранее. Потребление голосового трафика на абонента в 4 кв 2020 составило 651 мин, или на 12,7% больше чем в 4 кв 2019. Этому способствовали доступные ценовые предложения оператора, а также маркетинговые акции, которые оператор запустил для поддержки абонентов в период пандемии Covid.

Услугами мобильной связи в 4 кв.2020 пользовались 25,9 млн абонентов, на 1,3% меньше чем в 4 кв 2019. На это повлияло частичное приостановление продаж в дилерской сети из-за локдауна, а также такие рыночные тренды, такие как уменьшение количества клиентов, пользующихся сим-картами разных операторов.

В то же время количество абонентов "Домашнего интернета" в 4 кв 2020 увеличилось на 11% до 1,1 млн. В 4 кв 2020 количество клиентов услуги "Киевстар TV" увеличилось на 73% в сравнении с предыдущим кварталом - до 0,43 млн. Мобильным интернетом в 4 кв 2020 пользовалось 17,1 млн абонентов, на 1,3% больше, чем в 4 кв 2019. При этом количество абонентов, которые пользуются интернетом 4G, увеличилось за год на 30%.

Благодаря росту количества пользователей цифровых услуг и увеличению потребления, средний доход от абонента в 4 кв 2020 вырос на 16,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019.

Доходы мобильной связи в 4 кв 2020 увеличились на 15% до 6,2 млрд грн. Доходы фиксированной связи выросли на 21,3%, в сравнении с 4 кв 2019, до 430 млн грн. Благодаря развитию новых направлений, доходы от бизнес-сегмента увеличились в 4 кв 2020 на 8%. Так в 2020 году Киевстар внедрил ряд инноваций, таких как продукты на основе Big Data, облачные решения, Microsoft Azure Stack, и другие. Для стартап-компаний Киевстар запустил платформу Open API, которая дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для создания собственных цифровых продуктов.

В 4 кв 2020 капитальные инвестиции* превысили на 26% аналогичный показатель 4 кв 2019. Всего за 2020 год компания инвестировала в инфраструктуру 4,9 млрд грн. Это позволило компании выйти в лидеры развития 4G – на сегодня в зоне действия LTE Киевстар живет 87% населения Украины. Кроме того, Киевстар помог другим мобильным операторам сформировать сплошные полосы радиочастот для запуска LTE900. Для этого компания передала государству часть спектра в диапазоне 900 МГц.

В 2020 году Киевстар перечислил в госбюджет налогов и других платежей на общую сумму 9,3 млрд грн. Кроме того, с начала пандемии Covid Киевстар оказал помощи обществу и абонентам на 80 млн грн - это бесплатные услуги связи, бонусы для медработников, закупка аппаратов вентиляции легких для ряда медицинских учреждений, и многое другое.

Показатели деятельности Киевстар в 4 кв 2020 и за весь год в сравнении с аналогичным периодом 2019 года

Финансовые и операционные показатели (млн грн)

4 кв 2020

4 кв 2019

4 кв 2020/

4 кв 2019

12 мес 2020

12 мес 2019

12 мес 2020/2019

Общий операционный доход

6 697

5 815

15,2%

25 158

22 392

12,4%

Доход от услуг мобильной связи

6 229

5 417

15,0%

23 418

20 903

12,0%

Доход от услуг фиксированной связи

430

355

21,3%

1602

1 350

18,7%

EBITDA

4 452

4 031

10,4%

16 979

14 683

15,6%

Маржа EBITDA

66,5%

69,3%

-2,8 пп

67,5%

65,6%

1,9 пп

Капитальные расходы*

1 251

994

25,9%

4 851

3 972

22,1%

Мобильная связь

Общий операционный доход

6 229

5 417

15,0%

23 418

20 903

12,0%

В том числе от услуги передачи данных

3 595

2 810

28,0%

13 191

10 847

21,6%

Абоненты (млн)

25,9

26,2

-1,3%

В том числе мобильного интернета

17,1

16,9

1,3%

ARPU (грн)

80

68

16,9%

MOU (хв.)

651

577

12,7%

Использование данных (Гбайт/абонента)

6,1

4,3

43%

Фиксированная связь

Общий операционный доход

430

355

21,3%

1 602

1 350

18,7%

Операционный доход ШПД

266

224

18,8%

1 030

864

19,3%

Абоненты ШПД (млн)

1,1

1,0

10,9%

ARPU ШПД (грн)

81

75

7,6%

Самые читаемые новости

* Капитальные расходы за исключением платы за аренду и лицензии

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали более 25,9 млн абонентов. Компания предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и телевидение).

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как крупнейший плательщик налогов, лучший работодатель, самый дорогой бренд Украины, социально ответственная компания.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины